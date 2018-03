L'autrice Roxane Gay demolisce Justice League: "Dovete far scrivere a me Batgirl!"

Recentemente, l'autrice Roxane Gay ha lanciato il guanto di sfida alla DC: ha chiesto cioè di poter scrivere il film su, dopo l'abbandono del progetto da parte di Joss Whedon.

Ora sembra che la Gay stia recuperando la visione dei film della DC fino ad ora, compreso Justice League che, pare, l'ha resa ancora più desiderosa di scrivere lei la nuova sceneggiatura.

Che la scrittrice l'abbia visto solo a scopo di ricerca o semplicemente per curiosità non è chiaro, ma, in entrambi i casi, Justice League sembra aver alimentato il suo desiderio di scrivere Batgirl per la DC perché proprio non le è piaciuto il risultato del film corale sulla Lega della giustizia. Ecco cosa ha scritto via social (i tweet li trovate in originale qui in fondo alla notizia):

C'è voluto un vero sforzo per fare così male justice League. Dovete far scrivere a me Batgirl.

Due ore che sono sembrate quattro. Villain noioso. Come può essere noioso un personaggio malvagio???"

Probabilmente non è l'unica a pensare questa cosa, ma di certo non è il modo migliore per cercare lavoro, che ne dite?

A voi è piaciuto Justice League? E che pensate di Steppenwolf? Ditecelo nei commenti, qui sotto.

Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.