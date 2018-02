L'autore di Jumanji ha firmato un accordo di produzione con la 20th Century Fox,

, autore del libro per ragazzi Jumanji, ha firmato un accordo di produzione coninsieme ai suoi partner di produzione William Teitler, Ted Field e Mike Weber, secondo quanto riportato da Deadline.

I piani sono di adattare gli altri lavori dell'autore per il grande schermo, così da inserirli nella programmazione di FOX. Con l'ultimo adattamento cinematografico Jumanji: Benvenuti nella Giungla, che ha incassato 824 milioni di dollari in tutto il mondo, questa mossa ha perfettamente senso per entrambe le parti, che stanno cercando di ritagliarsi il loro spazio nel redditizio genere fantasy per famiglie.

Gli altri lavori di Allsburg che sono già stati adattati da Hollywood prima di Jumanji del 2017, sono stati The Polar Express nel 2004 e Zathura: A Space Adventure nel 2005.

Probabilmente, questo significa anche che potremo presto aspettarci di vedere un sequel di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, voi che ne dite? Siete curiosi di vedere cosa uscirà dal cilindro da quest nuova partnership?

"In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre..."