L'autore dei romanzi sugli squali The Meg, ha visto i trailer: "Sono Eccellenti!"

L'autore diha visto i trailer del film sugli squali con Jason Statham, ed è stato positivamente colpito. Lo scrittore, Steve Alten, conferma che i trailer sono completi e che sono "eccellenti".

Dà anche una spiegazione per il ritardo nel rilascio e stuzzica un po' gli spettatori con l'imminente arrivo del primo poster ufficiale che, promette, non è assolutamente simile alle copertine dei suoi romanzi.

Il film è basato sul primo romanzo di Alten sul gigantesco squalo Megalodon che minaccia subacquei e scienziati. È stato pubblicato nel 1997 ed era intitolato Meg: A Novel of Deep Terror. Il libro ha generato un franchise letterario attualmente in corso d'opera, con il sesto romanzo che uscirà quest'anno. La produzione del film basato sul primo libro era iniziata diversi anni fa, ma è progredita significativamente solo quando Jason Statham è stato confermato come protagonista, e le riprese sono iniziate, nel 2016. Inizialmente il film doveva uscire nelle sale il 2 marzo 2018, ma è stato successivamente posticipato ad agosto. Online sono uscite alcune immagini e foto dal set, ma nessun filmato ufficiale è stato ancora rilasciato. Tuttavia, il trailer uscirà a metà aprile dandoci così il primo assaggio dell'enorme squalo in azione.

Alten ha rivelato sul suo account ufficiale Facebook, che ci sono in realtà due trailer in programma, ed entrambi sono stati completati. Lo scrittore conferma anche di aver visto le versioni finali, e spiega perché ci sia voluto così tanto tempo per il rilascio:

"Ho visto i due trailer e sono eccellenti. "Chi comanda" ha deciso di ritardare il lancio del merchandise fine marzo - inizio aprile. La ragione ha a che fare con l'analisi dati, per cui se il pubblico vede un trailer troppo presto e il film esce molto tempo dopo, rimane la falsa impressione che il film sia già uscito ... L'importante è che i trailer siano finiti e usciranno ad aprile ... Anche il poster del film debutterà ad aprile. Ho visto il modello e mi piace davvero. Presenta un angolo del MEG che non è mai apparso su una delle mie copertine dei libri."

Che ne dite? Siete curiosi?