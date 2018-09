L'attrice di Penny Dreadful Billie Piper esordirà alla regia con il film Rare Beasts

Billie Piper, star di Doctor Who e della serie horror prodotta da Netflix Penny Dreadful, si prepara ad esordire alla regia di un lungometraggio con Rare Beasts

Nel film, descritto come un'anti-rom-com su una madre single guidata dalla carriera che si innamora di un affascinante tradizionalista, la Piper reciterà al fianco di Leo Bill (Peterloo), David Thewlis (Harry Potter), Kerry Fox (Bright Star) e il giovane Toby Woolf (Summer Of Rockets)a (Bill).

L'attrice ha anche prodotto e sceneggiato il film. Insieme a lei in produzione figura anche Vaughan Sivell della Western Edge Pictures (Prevenge) in collaborazione con Moffen Media Limited. I produttori esecutivi sono Vaughan Sivell, Franki Goodwin, Mike Rattenbury e Will Kane per WEP, Paul Higgins per Fields Park, Jim Reeve e Robert Halmi per Moffen Media, Josh Varney e Ben Pugh per 42 e e la stessa Piper.

L'attrice ha dichiarato: "Rare Beasts è una storia ammonitrice. Parla del rapporto fra uomini e donne e di dove stiamo andando in questo periodo storico. E' molto attuale e nel film mi sono interrogata sui possibili risvolti di quello che sta accadendo oggigiorno. Ho sempre desiderato parlare drammaticamente del mondo che vedo intorno a me e, in definitiva, ho sempre voluto creare i miei film. Questo è un momento meraviglioso per me."