L'attrice Olivia Wilde debutterà alla regia cinematografica con il film Booksmart

Nel 2016 ha vissuto l’ultima esperienza dietro la macchina da presa nella regia di un video musicale dei, ma quest’anno segnerà per la giovane attrice statunitense il debutto in cabina di regia per un progetto destinato al grande schermo. Maggiori dettagli dopo il salto della notizia.

Il titolo del lungometraggio è Booksmart e Olivia Wilde sarà chiamata a dirigere le protagoniste della storia, Beanie Feldstein (Lady Bird) e Kaitlyn Dever (Detroit). In Booksmart seguiremo le vicende dei personaggi interpretati dalle due attrici, le quali, alla vigilia del giorno della consegna del diploma, realizzano improvvisamente di essersi impegnate troppo e di non aver vissuto appieno la propria età. Le due migliori amiche, nonché acclamate superstar della scuola, saranno così determinate a non essere inferiori ai loro coetanei, per questo intraprenderanno la missione di compensare quattro anni di divertimento in una sola notte.

Il film sarà prodotto da Annapurna e Gloria Sanchez della Gary Sanchez Productions. La sceneggiatura di Booksmart è stata scritta da Emily Halpern e Sarah Haskins, con un’iniziale revisione di Susanna Fogel ed un rimaneggiamento da parte di Katie Silberman. Il cast tecnico tutto al femminile, così come donne sono le protagoniste di questa storia, soddisferà l’intento originario delle produttrici di offrire maggiori opportunità di lavoro alle donne nell’industria dell’intrattenimento.

L’attrice Olivia Wilde ha celebrato l'annuncio con l’hashtag #femalefilmmakerfriday, postando su Instagram la sedia da regista sul set del progetto. Di certo potremmo considerare il via libera per l’avvio di questo lavoro come un risultato raggiunto anche a seguito dell’ondata femminista che ha scaraventato Hollywood a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno.

Al momento non è stata fissata alcuna data di rilascio della pellicola.