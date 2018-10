L'attrice Milla Jovovich è Artemis nelle prime foto dal set di Monster Hunter

Da alcuni giorni sono ormai partite le riprese dell’adattamento cinematografico di Monster Hunter, popolare videogioco sviluppato dall’azienda nipponica Capcom. Dalle location sudafricane ci giungono adesso i primi scatti del lungometraggio e tra questi abbiamo modo di dare uno sguardo ai personaggi della storia.

Alcune di queste foto provengono dai social media, in particolare quelle che ritraggono l’attrice statunitense, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato dal 2002 il personaggio di Alice nel franchise videoludico di Resident Evil, anche questo partorito dalla mente creativa di Capcom. Dalle immagini provenienti dal deserto possiamo dare un’occhiata anche ai costumi di scena degli interpreti e in una delle storie di Milla Jovovich vengono anche mostrate le oltre duecento tende che compongono l’accampamento mobile organizzato per poter svolgere le riprese.

Il caldo, come ci ricorda la protagonista su Instagram, è probabilmente l’ostacolo più arduo da affrontare durante la produzione, non a caso la troupe e il cast artistico spesso si ritrovano a dover girare sotto il sole cocente che innalza le temperatura raggiungendo abbondantemente i 40° Celsius e oltre.

Il film registra la storia di un mondo antecedente al nostro, dove i pericolosi e potenti mostri governano i loro territori con letale ferocia. Quando Artemis (Jovovich) e i suoi leali commilitoni vengono portati dal nostro mondo in una nuova realtà, l’imperturbabile protagonista vivrà lo shock della sua vita. Nella disperata battaglia per la sopravvivenza contro imponenti nemici con incredibili poteri, Artemis farà squadra con un misterioso uomo che ha trovato il modo di reagire alla minaccia.

L’adattamento di Monster Hunter è diretto e sceneggiato dal filmmaker Paul W.S. Anderson, un regista che ha dimostrato di essere già in passato a suo agio nella trasposizione di saghe videoludiche come Resident Evil o Mortal Kombat. Come già detto, il Capitano Natalie Artemis è impersonato da Milla Jovovich, mentre Ron Perlman sarà l’Ammiraglio, leader del gruppo degli Hunter, T.I. il cecchino Link, Diego Boneta sarà invece il Sergente Marshall. Nel cast artistico figurano anche Tony Jaa, Meagan Good e Josh Helman.

