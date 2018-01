L'attrice Ellen Page si è sposata con la sua compagna, Emma Portner

Ellen Page e Emma Portner si sono sposate! La coppia felice ha postato un'immagine via instagram delle, e potete darci un'occhiata qui sotto.

"Non riesco a credere di poter chiamare questa donna straordinaria mia moglie," ha quotato la Page. E dunque non ci sono dubbi, Ellen Page e la sua fidanzata Emma Portner si sono unite in matrimonio!

L'attrice del remake di Linea Mortale (Flatliners), ha postato la news su Instagram includendo una foto delle due mani con tanto di fedi nuziali, che simboleggiano la promessa che si sono scambiate.

Anche la Portner ha voluto condividere la sua gioia via social network, e ha quindi scritto su Instagram: "Chiamerò questa donna straordinaria MIA MOGLIE! @ellenpage TI AMO!"

La Portner ha iniziato ad apparire sulla timeline della Page dalla scorsa estate. E' di Ottawa, Ontario, ed è un'insegnante di danza al Broadway Dance Center, dove tiene lezioni di danza jazz contemporanea. Leggendo la sua biografia, le sue coreografie sono apparse nel video di Justin Bieber, "Life Is Worth Living".

Ellen Page ha dichiarato la sua omosessualità durante la conferenza tenuta alla Human Rights Campaign's Time to Thrive nel 2014, con queste parole: "Sono stanca di nascondermi e stanca di vivere di omissioni. Ho sofferto per anni, perché avevo paura di dichiararmi, il mio spirito soffriva, come pure la mia salute mentale e le mie relazioni. E oggi vengo allo scoperto, con tutti voi qui, dall'altra parte di tutta quella sofferenza."