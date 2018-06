L'attrice di Alien: Covenant Amy Seimetz entra nel cast di Pet Sematary

Poche ore fa Deadline ha annunciato che l'attrice di Alien: Covenant e The Killing Amy Seimetz è entrata ufficialmente nel cast di Pet Sematary, remake dell'omonimo horror del 1989 diretto da Mary Lambert.

Tratto dal celebre romanzo di Stephen King, il film come vi abbiamo riportato uscirà nel 2019 e racconterà la storia della famiglia Creed, i cui cinque componenti dovranno vedersela con i terribili e raccapriccianti segreti di un cimitero per animali che sorge nei pressi della casa in cui la famiglia si è appena trasferita.

Diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer (Absence, Holidays, Starry Eyes) il film vedrà anche la partecipazione di Jason Clarke (Lawless, Everest, Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie, Mudbound) e del due volte vincitore del Golden Globe per il miglior attore protagonista John Lithgow (Voglia di Tenerazza, The Crown, Una Famiglia del Terzo Tipo).

La sceneggiatura è stata scritta da David Kajganich (autore della mini-serie horror The Terror e di A Bigger Splash di Luca Guadagnino) e Jeff Buhler (sceneggiatore di Prossima Fermata: l'Inferno e della serie tv sci-fi Nightflyers, basata su un romanzo dell'autore de Il Trono di Spade George R.R. Martin) mentre la produzione del film è affidata a Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian e Steven Schneider.