L'attore Michael Pena smentisce la notizia su Ant-Man 3

hanno diffuso in rete, nella giornata di ieri, un nuovo scatto ufficiale di Ant-Man and the Wasp , nuovo cinefumetto dello studio, in arrivo a luglio nei cinema statunitensi.

Ed ha suscitato l'hype dei fan del Marvel Cinematic Universe le dichiarazioni dell'attore Michael Pena, interprete del personaggio di Luis, che aveva affermato che la Marvel aveva già dei piani per un Ant-Man 3. Queste le sue dichiarazioni: "L'Universo Marvel è totalmente un club differente di cui essere parte. Non so ancora se mi includeranno nel terzo capitolo, non lo so ancora. Ma è bello poter lasciare un piccolo segno nell'Universo Marvel, ed è un club fico. Gestiscono un club veramente molto fico".

Ora, in una nuova intervista con USA Today, l'attore è tornato sui propri passi spiegando che i giornalisti hanno semplicemente travisato le sue parole e che un Ant-Man 3, per il momento, non è ancora in fase di sviluppo. "Ho letto un paio di testate. E tutte dicevano che affermavo che Ant-Man 3 era già in fase di sviluppo. In realtà non ne ho idea. Ho detto che se ci sarà un Ant-Man 3, sarebbe bello essere coinvolto nel film. E' tutto quel che ho detto" ha spiegato l'attore "Non lavoro per la Marvel, non collaboro con lo studio. Non ho i soldi per finanziare il film. Mi piacerebbe avere 150 milioni di dollari da spendere! Stiamo parlando di uno dei comprimari che dice 'ci sarà un terzo capitolo'. Non ho queste informazioni, le ha Kevin Feige. Non sappiamo mai nulla noi attori, tengono tutto nascosto. Veramente".