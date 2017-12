Domenico Diele , attore di 31 anni, ha travolto e ucciso una donna di 48 anni, nella notte del 24 giugno scorso. Adesso è stato messo in libertà per decorrenza dei termini.

Domenico Diele era stato messo agli arresti domiciliari nella casa romana di sua nonna, con l'obbligo di braccialetto elettronico, poco dopo aver commesso l'illecito.

Ecco la notizia che avevamo riportato appena successo il fatto, con le specifiche che riguardano la vittima e lo stesso attore:

"L'attore Domenico Diele, 31 anni, ha ucciso una donna investendola con la sua auto alle 2 del mattino, di ritorno da Matera. Si trovava nel Salernitano, a Montecorvino Pugliano, per le riprese di un film. E' stato arrestato.

L'uomo aveva preso delle sostanze stupefacenti e l'accusa con la quale è stato portato in carcere dagli uomini della polizia di Eboli è omicidio stradale aggravato. E' in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto. Diele è un attore emergente di origini toscane, più precisamente della provincia di Siena e stava girando "Una vita Spericolata", per la regia di Marco Ponti.

La vittima è Ilaria Dilillo, di 48 anni, di rientro da una serata con gli amici. La donna guidava uno scooter ed era diretta a casa, a Salerno, quando l'automobile dell'attore l'ha tamponata violentemente e fatta cadere a terra; è morta sul colpo. Dopo gli accertamenti del caso, il conducente del veicolo è stato portato come da prassi in ospedale e lì è stata riscontrata positività a sostanze quali cannabinoidi e oppiacei. Chi ha assistito alla scena ha dichiarato che l'attore è rimasto sconvolto dall'accaduto.

Non è la prima volta che Diele ha problemi alla guida poiché, già nel 2016 gli fu sospesa la patente per uso di sostanze stupefacenti. Tra i suoi impegni lavorativi si annoverano serie tv come 1992 e Don Matteo, al cinema ha recitato in Acab.

La Dilillo era dipendente di uno studio legale salernitano. La salma è stata riconsegnata ai familiari. Diele è invece attualmente rinchiuso nel carcere di Salerno. L'udienza di convalida dell'arresto si terrà lunedì mattina e l'attore dovrà quindi comparire davanti al Gip."