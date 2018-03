L'attore Arnold Schwarzenegger conferma la data d'avvio della produzione di Terminator 6

Uno dei franchise cinematografici più imponenti del passato farà presto ritorno sul grande schermo in una formula che promette di riportare in auge le avventure die del modellointerpretato dall’ex governatore della California. È proprio quest’ultimo ad aggiornarci sulla schedule stabilita per l’inizio delle riprese.

Propriamente il progetto viene definito Terminator 6 per la semplice rispondenza di utilità informativa, ma in realtà il nuovo film diretto da Tim Miller, già regista del mercenario chiacchierone Deadpool, si appresta ad essere un lungometraggio sequel di Terminator 2 – Il giorno del giudizio. Ritornato a bordo della nave il produttore James Cameron, film-maker e co-sceneggiatore dei primi due capitoli, Terminator 6 disconoscerà in un certo senso tutta la produzione seguita alla pellicola del 1991, dunque, in ordine cronologico, Terminator 3 – Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys.

Durante una conversazione lo stesso storico protagonista della saga fantascientifica ha confermato ai suoi fan che le riprese del sequel avranno presto inizio:

“Inizieremo a girare Terminator 6 a giugno fino alla metà di ottobre. Non vedo l’ora di tornare nel ruolo del modello T-800. Sarà qualcosa di grandioso con Tim Miller alla regia e Jim Cameron che supervisionerà il tutto”.

È risaputo che il regista di Avatar ami le trilogie, se non proprio le pentalogie, ma l’eventuale successo o meno di Terminator 6 arriverà a decretare lo sviluppo di probabili capitoli ulteriori sul grande schermo.

Al momento la trama del film è ancora avvolta dal mistero, sappiamo solamente che si svilupperà attorno alle paure contemporanee che si sviluppano attorno alla tecnologia e la storia coinvolgerà un nuovo giovane protagonista di nome Dani Ramos. Linda Hamilton, inoltre, farà ritorno per l’occasione nei panni di Sarah Connor.

Terminator 6 verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi dalla Paramount Pictures il 26 luglio 2019.