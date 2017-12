L'assenza di Nebula nel trailer di Avengers: Infinity War "ha senso" secondo Karen Gillian

Neldi Avengers: Infinity War non l'abbiamo vistama, a sentire le parole dell'attrice che le da il volto,, questa scelta avrebbe un senso ben preciso.

Karen Gillian promette ai fan che, nonostante l'assenza di Nebula nel trailer - cosa che capiremo avere un senso in seguito, pare - la sorella di Gamora (Zoe Saldana), non tarderà a ricomparire in Avengers: Infinity War, quando tutto l'MCU avrà un climax senza pari.

Nonostante la gigantesca dose di elementi emozionanti, i fan hanno notato l'assenza di alcuni elementi "chiave" nel trailer del film diretto dai Fratelli Russo: oltre a Nebula infatti, mancano all'appello Hawkeye e Ant-Man, tanto per fare due esempi eclatanti. Manca anche Maria Hill, come pure Valchiria. Tuttavia, il fatto che manchi Nebula è strano, più che altro perché è stato più volte confermato che la figlia adottiva di Thanos (Josh Brolin) avrà un ruolo fondamentale in questa pellicola che vedrà tutti combattere contro il padre!

Karen Gillian ha parlato di questa cosa con Radio Times, mentre l'attrice era intervistata per il suo altro film in sala, Jumanji: Welcome to the Jungle; ecco cosa ha detto alla domanda che le è stata posta per conoscere il motivo dell'assenza di Nebula dal trailer:

"Come faccio a rispondere senza spifferare tutto? Diciamo che ha senso - ho idea che Nebula potrà esserci nei trailer futuri."

Ecco, come sempre non ha detto nulla di rilevante (e come potrebbe, data l'attenzione dei Marvel Studios a non rivelare nulla?), ma forse la rivedremo in uno dei trailer che usciranno in prossimità della pellicola, prevista per aprile, in Italia.

Parlando sempre del suo personaggio - che finora non ha effettivamente avuto un ruolo fondamentale nell'MCU - e degli altri film Marvel Cinematic Universe, la Gillian ha proseguito il discorso dicendo che:

"Sarà fantastico! Un sacco di roba che abbiamo seminato nei film precedenti troverà un senso in un modo assolutamente esplosivo, ecco cosa posso dire. I problemi con "paparino" saranno finalmente affrontati. Thanos è il cattivone, il villain definitivo, sarà la battaglia più dura che gli avengers abbiano mai affrontato. E il fatto di essere sua figlia, include e intreccia la vicenda di Nebula in un modo che, beh, vedrete!"

Comunque, c'è da dirlo, anche tutti gli altri protagonisti di Guardiani della Galassia non hanno che un brevissimo cameo nel trailer di Avengers: infinity War ma, ovviamente, la cosa ha senso, perché dovevano presentarci i loro incontro con il Thor di Chris Hemsworth.

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Insomma, l'hype inizia a crescere a livelli esponenziali; arrivare ad aprile sembra davvero lunga, che ne dite?