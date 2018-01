L'artista dei Marvel Studios Andy Park, parla del suo sogno di lavorare agli X-Men!

Dopo la notizia che laha comprato alcuni importanti media assets della, i fan stanno già fantasticando su un Universo Marvel finalmente allargato anche a personaggi fondamentali come gli X-Men, i Fantastici Quattro ecc... E non sono i soli, a quanto pare!

ComicBook.com ha recentemente parlato con il Visual Design Supervisor dei Marvel Studios, Andy Park, che ha contribuito a creare il look di personaggi quali Guardiani della Galassia Vol. 2 e Thor: Ragnarok e l'artista ha spiegato cosa pensa dell'accordo:

"Ero allo Stan Lee Comic Con lo scorso anno... Sono stato intervistato e mi hanno fatto esattamente la stessa identica domanda. Mi hanno chiesto: "Qual è il personaggio che sogni di disegnare, sul quale vorresti davvero tanto lavorare?" E la mia risposta è stata: "Gli X-men". E all'epoca dissi: "Ma tanto non succederà mai. Ma sapete, è una cosa che dicevamo anche di Spider-Man, in fin dei conti."

Profetico Park... Che ha poi anche ammesso che i suoi collaboratori hanno saputo tardi della negoziazione e ha spiegato che:

"Non lo sapevamo! E' stata questa la reazione di tutti, ed erano sorpresi, scioccati, perché abbiamo sempre sognato di avere finalmente i Fantastici Quattro e gli X-Men nell'MCU però è anche vero che io non sono la persona deputata a dire nulla, perché non so più di quanto sappiate voi. Certo, è un sogno, ma è inutile che si dicano cose ora, visto che ci vorranno almeno altri 12/18 mesi per finalizzare tutti gli accordi con precisione. Vedremo cosa succederà e poi ne riparleremo."

Insomma, teniamo ancora per un po' le dita incrociate, è questo il punto, secondo Park!

Il prossimo cinecomic Marvel in uscita è Black Panther, in sala da noi il 14 febbraio. Il 25 aprile poi, tutti pronti per Avengers: Infinity War!