L'arrivo di Steppenwolf in un concept art di Justice League

L’antagonista che i supereroi della DC Comics hanno dovuto affrontare nel loro primo team-up non ha raccolto ampi consensi attorno a sé, probabilmente per via di un trattamento non proprio adeguato per un villain della sua caratura. Oggi vi mostriamo un concept art in cuifa la sua apparizione nell’isola di Themyscira.

Il design del gregario di Darkseid ha subito diverse evoluzioni nel corso della fase di sviluppo e questa è una prassi abbastanza consuetudinaria nel momento in cui si cerca di adattare per il grande schermo un personaggio che ha alle spalle diverse interpretazioni fumettistiche. Un processo simile ha riguardato anche un altro antagonista del DC Extended Universe, Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Nell’edizione home video della pellicola diretta da Zack Snyder, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e disponibile dal 21 Marzo nei formati DVD, Blu-rayTM, Blu-rayTM 3D e in 4k Ultra HD, ci sarà uno speciale dedicato al main villain dal titolo “Steppenwolf il Conquistatore” che permetterà ai più curiosi di saperne di più riguardo al processo di lavorazione che ha interessato il personaggio.

A prestare il volto e la voce al generale alieno è stato l’attore irlandese Ciarán Hinds (Red Sparrow) attraverso la tecnologia di motion capture.