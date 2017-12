L'Aquaman di Jason Momoa in azione in una foto dal film stand-alone

Dopo, toccherà adinvadere i cinema di tutto il mondo in tempo per le festività Natalizie del 2018 per conto della. Il film sul personaggio di Aquaman , senza dubbio, è uno dei più attesi dai fan dei cinecomics.

Ed USA Today ha diffuso una nuova foto ufficiale dalla pellicola - che trovate qui sotto - in cui vediamo Aquaman, interpretato da Jason Momoa, in azione contro un misterioso villain.

In un'altra intervista, l'attore aveva stuzzicato i fan con l'interpretazione e rappresentazione del personaggio in questo film di James Wan: "Lui è veramente questo outsider che viveva ai margini della società. E' stato cresciuto con suo padre, probabilmente era il guardiano del faro e lui è probabile che abbia lavorato in una piattaforma petrolifera. Lui deve diventare un Re. Deve unire questi due mondi. Vedrete questo mondo sott'acqua e il mondo terreno e quel che fa all'oceano. C'è questa guerra tra di loro e sono l'unico legame che hanno. Deve farlo ma non vorrebbe. L'unica cosa che potrebbe salvare Atlantide è combattere mio fratello. C'è questa grossa battaglia, questa epica lotta. Ed è anche un road movie, perché viaggiamo attraverso questi mondi."

La pellicola uscirà a dicembre 2018 nei cinema di tutto il mondo.