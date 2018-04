L'amore del cast degli Avengers per la famiglia MCU in un video con nuove sequenze

La Marvel ha diffuso un fantastico nuovo video del dietro le quinte di Avengers: Infinity War, che mostra alcuni fantastici spezzoni con interviste e sequenze del film che vedono protagonisti Star-Lord, Doctor Strange e Thor. Nel frattempo il conto alla rovescia continua, per il film dei fratelli Russo, previsto nelle sale il prossimo 25 aprile.

Il video diffuso dalla Marvel mostra i protagonisti del film intervistati, mentre parlano della vasta famiglia del Marvel Cinematic Universe e di cosa significhi per loro averne fatto parte nel corso di tutti questi anni.

Nel filmato si vedono anche altre sequenze con protagonisti, in particolare, Thor, Doctor Strange, Star-Lord, Okoye, Scarlet Witch e Iron Man.

Un viaggio cinematografico senza precedenti, che dura da circa dieci anni e che attraversa l'intero Marvel Cinematic Universe. Avengers: Infinity War porta sullo schermo la resa dei conti definitiva, la più micidiale di tutti i tempi.

Gli Avengers e i loro alleati, i Guardiani della Galassia, devono essere disposti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo arrivo metta fine all'universo.

Il cast di Avengers: Infinity War comprende nel cast principale Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) e Josh Brolin (Thanos). Il film, diciannovesimo episodio dell'MCU, è il sequel di Avengers: Age of Ultron.