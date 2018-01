L'amant double: trailer internazionale per l'ultimo film di François Ozon

Cohen Media Group ha diffuso in streaming il trailer internazionale (per il mercato americano) di, l’ultimo film diretto da

Presentato al Festival di Cannes del 2017, il film è scritto dallo stesso regista, che torna nelle sale a poco più di un anno da Frantz. Nel cast della pellicola troviamo Marine Vacht (già diretta dal regista in Giovane e bella) e Jérémie Renier protagonisti della vicenda e con Jacqueline Bisset, Myriam Boyer e Dominique Reymond.

La trama segue Chloé, una donna fragile che si innamora e instaura una relazione con il suo psicanalista, Paul, dopo che questi aveva subito iniziato una terapia per provare a scoprire la provenienza dei suoi misteriosi sintomi. Diversi mesi dopo la coppia va a vivere insieme, ma Chloé scoprirà che il suo partner le ha nascosto per tutto questo tempo la sua vera identità e un terribile segreto.

L’amant double è tratto dal romanzo Lives of the Twins, della scrittrice Joyce Carol Oates. Con questo film, Ozon ritorna alle atmosfere del thriller erotico a cui ci aveva abituato in passato e che fanno il verso alla filmografia di Alfred Hitchcock e Paul Verhoeven. Purtroppo, non è ancora stata resa disponibile un’eventuale data d’uscita italiana. Nelle sale americane arriverà il giorno di S. Valentino.