L'agile Gal Gadot nella sessione d'allenamento 'tipo' per Wonder Woman 1984

Continuano le riprese dell'attesissimo Wonder Woman 1984, sequel di Wonder Woman che sarà nuovamente diretto da Patty Jenkins, ma in attesa di vedere del nuovo materiale dal set o ufficiale, oggi Gal Gadot ha condiviso un video via Twitter che ci mostra il suo allenamento "tipo".

Il filmato ci mostra così l'attrice in palestra in una sessione di allenamento utilizzata per il pugilato, per migliorare agilità, forza e direzione dei pugni. La Gadot sembra credere molto in se stessa, oltre ad apparire molto divertita, tanto che in sottofondo c'è l'energica Beliver degli Imagine Dragons ad accompagnare il video. E lo ammettiamo: è davvero agile e precisa nello sferrare i pugni!



Come già anticipato, la Warner Bros. ha fissato la sua data di uscita al 5 giugno 2020. Questa mossa era piuttosto prevedibile negli ultimi tempi visto che un altro cinefumetto della DC, Joker, uscirà ad ottobre 2019. Nella sua release originale avrebbe combattuto contro Kingsman 3, Sonic, Terminator 6 e Frozen 2, sicuramente dei film molto 'competitivi'.

Nella sua nuova data di uscita di giugno 2020 dovrà vedersela con Maleficent 2 e Godzilla vs. Kong, che escono la settimana prima, e successivamente con Top Gun: Maverick e un nuovo film della Pixar.

In Wonder Woman 1984, oltre alla Gadot e a Chris Pine, vedremo anche le new entry nel cast di Pedro Pascal e Kristen Wiig. Non ci resta che aspettare l’estate del 2020 e vedere cosa la Warner/DC ha in serbo per i propri fan.