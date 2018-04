L'account ufficiale di Doom risponde a Dwayne Johnson, che l'ha definito "film puzzone"!

Come sicuramente ricorderete, Dwayne "The Rock" Johnson ha recentemente criticato Doom, adattamento cinematografico di un videogame, al quale lui stesso ha lavorato. L'account del film non ci sta, e gli ha risposto via social.

Apparentemente, il successo del videogioco del 1993 non è stato facile da replicare sul grande schermo, nonostante la presenza nel cast di Johnson, Karl Urban e Rosamund Pike: Doom non è scampato alla "maledizione dei videogiochi". E non è una sorpresa per nessuno, tantomeno per Johnson che, recentemente, ha ammesso che il film è stato un fallimento.

Al contrario, la star ha elogiato la buona riuscita (secondo lui), di Rampage: Furia Animale che, al momento, si è anche guadagnato un buon 50% di rating su Rotten Tomatoes. Fatto sta che chi si occupa dell'account ufficiale di Doom, è stato "scosso" dalle dichiarazioni di The Rock e ha deciso di pubblicare una risposta:

Dwayne Johnson ✔ @TheRock 13 apr

Wow! Belle notizie per RAMPAGE! Non dire gatto se non l'hai nel sacco, ma sembra che, alla fine, riusciremo a spezzare la temuta maledizione del videogioco. E ricordatevi che io ho recitato nel "puzzone" "Doom", la maledizione io l'ho vissuta in prima persona 🙏🏾 "

"DOOM ✔ @DOOM Dwayne."

Dopo questo scambio, alcuni hanno dato ragione a Johnson, altri invece si sono schierati dalla parte del film, dicendo che la pellicola è stata sottovalutata.

In Doom nel 2026 un gruppo di archeologi scopre nel deserto un portale in grado di condurre ad un'antica città marziana, chiamato in seguito Arca. Vent'anni dopo un gruppo di scienziati stanziati sulla base spaziale Olduvai ivi costruita viene brutalmente attaccato da un nemico di origine sconosciuta; il dottor Carmack, a capo della spedizione scientifica, riesce ad inviare una richiesta di aiuto sulla Terra. Ad occuparsi della missione di recupero viene incaricata la squadra di marine facente capo al comandante Sarge e comprendente, tra gli altri, il soldato John "Reaper" Grimm, tormentato da una tragedia nel recente passato e in cattivi rapporti con la sorella Samantha, dottoressa operante proprio su Olduvai. La squadra ha il compito di eliminare la minaccia, contenere la situazione e, in casi estremi, di proteggere a qualsiasi costo il portale affinché il pericolo non raggiunga la Terra.

Certamente, ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione come vuole, tuttavia, che il film sia andato bene o male, è sempre un progetto al quale The Rock ha lavorato e, naturalmente, chi l'ha avuto tra i protagonisti, ha tutto il diritto di sentirsi offeso per le parole che l'attore ha riservato al progetto.