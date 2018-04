L'accordo Fox/Disney verrà finalizzato entro l'estate del 2019

Lo scorso dicembre la Walt Disney Pictures ha annunciato di aver comprato la Twentieth Century Fox; in questo modo la Casa di Topolino avrebbe potuto metter mano su un ricco portfolio di proprietà intellettuali di successo, e non solo.

Secondo le fonti l'accordo necessita di un time slot che va dai 12 ai 18 mesi per essere finalizzato e, di conseguenza, per far sì che la Walt Disney Pictures possa 'intromettersi' nei progetti della Fox. Molti speravano ciò potesse accadere entro la fine dell'anno, ma ora Peter Rice, presidente della Fox, ha annunciato che la finalizzazione avrà bisogno di tutti i 18 mesi e che, dunque, il tutto sarà finalizzato entro la fine dell'estate 2019.

Questa è una notizia 'pessima' per i fan della Marvel che speravano nell'ingresso dei Fantastici Quattro, Deadpool e X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe. Infatti, in questo modo, i Marvel Studios potranno utilizzare i personaggi non prima dell'estate del 2019 e, dunque, un loro ingresso - sul grande schermo - sarà possibile da fine 2020 o 2021 al massimo, piani differenti permettendo.

I fratelli Russo, già registi dietro Avengers: Infinity War in arrivo il 25 aprile in Italia, hanno già proposto un'idea sul come rendere possibile l'ingresso di questi altri personaggi nel Marvel Cinematic Universe: adattare Secret Wars.