L'accordo Disney/Fox verrà finalizzato a gennaio 2019

Prima del previsto. A quanto pare, l'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures verrà finalizzata entro il gennaio 2019, il che porterà la casa di Topolino a subentrare nello studio quasi subito.

Secondo i report, ci sarebbe voluto molto di più (si parlava di estate 2019), invece Variety ha confermato che il presidente della 21st Century Fox Peter Rice ha detto ai suoi impiegati che l'accordo è pronto per essere finalizzato entro il 1° gennaio 2019. Se vero, questo vuol dire che il 2018 sarà l'ultimo anno in cui la Fox "agirà" da sola.

In questo modo la Disney metterà mano sul ricco portfolio di proprietà cinematografiche della Fox, inclusi svariati franchise di successo, e serial televisivi. Oltre alla divisione cinematografica, Disney si accaparrerà numerosi canali quali Fox News Channel, Fox Business Network, Fox Broadcasting Company, Fox Sports, Fox Television Stations Group, e i network sportivi FS1, FS2, Fox Deportes e Big Ten Network.



Oltre a vari franchise (come Avatar, Alien e Predator per esempio), Disney riprenderà in mano i diritti di sfruttamento cinematografico di personaggi Marvel come X-Men e Fantastici 4 che, ora, saranno parte del sempre vasto Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.



L'accordo Disney/Fox è stato minacciato, nei mesi scorsi, da Comcast che, agguerrita, aveva offerto 65 miliardi alla Fox costringendo la Disney ad alzare la propria offerta a quota 71.5 miliardi di dollari.