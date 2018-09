Kyra Sedgwick dirigerà la love-story sovrannaturale 'The Way Between'

Variety riporta che l'attrice newyorkese Kyra Sedgwick è stata scelta per dirigerà la love-story sovrannaturale The Way Between, scritto dalla vincitrice del premio Oscar Jennifer Lee (Frozen).

Secondo quanto riportato, i casting inizieranno nei prossimi giorni.

The Way Between è la storia di un uomo che perde la sua fidanzata in un tragico incidente automobilistico, solo per trovare un modo per riconnettersi ad essa piegando le leggi della realtà. Tuttavia, a causa della sua riluttanza a lasciarla andare in maniera definitiva, rischierà di compromettere entrambe le dimensioni.

"Dal momento in cui ho letto la sceneggiatura di The Way Between, sono rimasta affascinata da questa storia profondamente romantica e universale di amore, sacrificio e empatia, una storia che ci insegna a trovare la nostra strada nel mondo" ha detto la Sedgwick riguardo al progetto.

Il film sarà il suo secondo lungometraggio dopo l'esordio nel 2017 con Story of a Girl, che in quell'anno si aggiudicò una candidatura ai Directors Guild of America. Tucker Tooley, Lee, Rich Freeman, Colleen Camp, Kane Lee, Hector Solis Flores e Roberto Jurado Rebora fungeranno da produttori. Tra i produttori esecutivi Greg Renker, Jason Barhydt e Jose Alberto Lopez.

The Way Between è finanziato dalla Tooley Entertainment.