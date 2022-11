Kymberly Herrin: il fantasma di Ghostbusters si è spenta a 65 anni

Si è spenta all'età di 65 anni Kymberly Herrin, modella e attrice nota per la sua breve apparizione come fantasma incantato in "Ghostbusters" del 1984.

Sebbene la causa della morte non sia stata ancora rivelata, la famiglia ha chiesto di donare all'American Cancer Society in onore di Herrin per "promuovere la ricerca sulla prevenzione e il trattamento del cancro al seno". Il Santa Barbara News-Press ha pubblicato un necrologio affermando che Herrin è morta pacificamente nella sua casa di Santa Barbara, in California, lo scorso 28 ottobre. La nipote di Herrin, Theresa Ramirez, ha condiviso una foto su Facebook di sua zia con le sue due defunte sorelle con la didascalia: “Adesso siete tutte insieme. Zia Kymberly, ti amo."

Herrin è stata una modella e attrice, ed è apparsa su molte copertine di riviste e in diverse pellicole. Il suo più iconico ruolo sullo schermo è stato quello che la vedeva interpretare un fantasma nel primo "Ghostbusters" di Ivan Reitman.

Nello stesso anno è apparsa anche in “Romancing the Stone” di Robert Zemeckis e nell'estate del 1987 ha preso parte al blockbuster di Tony Scott con Eddie Murphy “Beverly Hills Cop II”. Come modella, è apparsa sulla copertina dei numeri di settembre 1982 e settembre 1983 di Playboy, dopo essere stata Playmate del mese per il numero di marzo 1981.

Per salutarvi, vi ricordiamo che nel 2021 ha debuttato nelle sale Ghostbusters: Legacy e che prossimamente la serie proseguirà con Ghostbusters: Firehouse.