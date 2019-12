Kylo Ren sente la voce di Darth Vader nella nuova clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Disney continua ad alimentare il già altissimo hype per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in vista dell'uscita prevista per il prossimo 18 dicembre nelle sale italiane e il 20 dicembre in quelle di tutto il mondo. La nuova clip del film ha infatti immediatamente incuriosito i milioni di fan corsi a vederla e rivederla.

Nel filmato, della durata di poco più di un minuto, vediamo Kylo Ren andare da solo in avanscoperta su un pianeta che sembra ospitare quello che ha tutta l'aria di essere una sorta di immenso cimitero Sith, o che comunque avrà sicuramente parecchio a che fare con il nascondiglio dell'Imperatore.

Accompagnato dalle note della celebre Duel of the Fates il nostro Ben Solo prosegue circospetto, quando più voci in sequenza cominciano parlargli: "Ragazzo mio, sono ogni voce che tu abbia mai udito nella tua testa" sono le parole che udiamo distintamente anche noi, e sulla cui origine i fan di tutto il mondo si stanno interrogando nei commenti al video.

Una cosa è certa: se è presumibile che le prime due voci appartengano a Snoke e Palpatine, la terza è oltre ogni ragionevole dubbio la ben nota voce metallica di Darth Vader. L'immancabile risata dell'Imperatore arriva poi a chiudere il tutto, che a questo punto sembra confondere le idee dei fan più che spoilerare qualcosa: l'Imperatore è davvero tornato? O si tratta soltanto di qualche strano artifizio del Lato Oscuro della Forza? È Palpatine a modulare le voci che tormentano Kylo Ren o qualcosa di più grande che ancora non conosciamo?

Le risposte le avremo tra meno di una settimana. Il nuovo poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker intanto ha omaggiato il capitolo conclusivo della prima trilogia, mentre J. J. Abrams ha parlato del futuro della saga dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.