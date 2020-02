Da Ben Solo a Kylo Ren: la saga a fumetti svela come si unì ai Cavalieri di Ren

L'ultimo capitolo della trilogia sequel ha lasciato molte domande senza risposta, molte delle quali riguardanti il personaggio di Adam Driver, il cui passato viene raccontato nella run fumettistica The Rise of Kylo Ren, che nelle ultime pagine pubblicate svela come il giovane Ben Solo si sia unito alle fila dei Cavalieri di Ren.

La run fumettistica ideata da Charles Soule e Will Sliney già precedentemente aveva mostrato il primo incontro tra Palpatine e Kylo, mentre stavolta, con un piccolo salto in avanti, racconta del primissimo incontro tra la speciale divisione imperiale e Ben Solo, che al tempo era ancora allievo dell zio Luke Skywalker.

I due erano in viaggio verso l'avamposto Jedi sul pianeta Elphrona, sul quale si scontrano proprio con una milizia di Cavalieri, che riescono a sconfiggere senza troppi sforzi.

Tuttavia, il giovane Ben rimane affascinato dalla loro tecnica in combattimento tanto che, durante il loro successivo incontro su Varnak, chiede di unirsi a loro ed è disposto a tutto pur di farne parte. Il prezzo da pagare per unirsi alla milizia è il più alto di tutti: prendere la vita di qualcuno. "Una morte, Ben Solo. Una buona morte" gli rivela il leader della milizia.

Il pupillo di casa Skywalker rivelerà di aver già preso la vita di un Jedi, ma essendo stato un evento accidentale non dovrebbe essere considerata una prova valida, tuttavia grazie alla raccomandazione dello stesso Snoke riesce ad unirsi alla forza armata:

"Non volevi farlo davvero, ma Snoke ha intercesso per te. Il Lato Oscuro è potente in te e questo non può essere sottovalutato. Passerai del tempo con noi e vedremo se siamo di tuo gradimento. Se TU sarai di nostro gradimento e forse, dopo tutto, concederai la 'buona morte' che ti è richiesta."

L'albo si conclude con la partenza di Kylo a bordo di una navicella dei Cavalieri, segando definitivamente la sua unione alle schiere dei Sith (galleria in calce).

Intanto, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker continua per la sua strada e presto arriverà in una speciale versione in Bu-ray e, a proposito di Kylo Ren, il romanzo ufficiale dell'Episodio IX approfondirà molto il suo personaggio, introducendo nuove scene eliminate dalla pellicola.