Star Wars: Kylo Ren diventa Randy lo stagista nella nuova parodia di Undercover Boss

Dopo il successo della prima puntata di Star Wars Undercover Boss, dove Kylo Ren si infiltrava nella base Starkiller sotto le vesti di Matt il Tecnico, Adam Driver è tornato ad interpretare il personaggio durante un nuovo episodio del Saturday Night Live.

In questa parodia dello speciale "Where are they now?", il Leader Supremo del Primo Ordine ammette di non aver mantenuto le promesse dello scorso episodio e decide di ritentare sotto lo pseudonimo di Randy lo stagista. Neanche a dirlo, il risultato è assolutamente esilarante.

Pubblicato dall'account YouTube del SNL nel 2016, il video di Star Wars Undercover Boss: Starkiller Base è stato visto da oltre 48 milioni e sembra che stia piacendo molto anche questo ritorno a sorpresa, viste le oltre 2 milioni di visualizzazioni accumulate in poche ore. Potete visionare il filmato nella parte alta della pagina.

L'attore però non si è limitato a partecipare al nuovo sketch: nel corso della puntata, infatti, Driver ha tenuto un monologo "rilassato" per ironizzare sulla sua immagine di persona cupa, dovuta in parte proprio al ruolo di Kylo Ren. Potete trovare il monologo in calce alla notizia.

Per altre notizie sul mondo di Guerre Stellari, di recente Colin Trevorrow ha confermato l'autenticità dei concept di Duel of Fates, la sua versione mai realizzata di Episodio IX.