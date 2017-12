Kylo Ren nel nuovo poster cinese e lo spot 'VIII days to' Star War: Gli ultimi Jedi

Per noi italiani mancano ormai soli 6 giorni all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi di, ma in america uscirà solo il 15 dicembre, e oggi un nuovo spot ufficiale è approdato online per ricordare l'imminente arrivo del secondo capitolo della nuova trilogia.

Nel filmato che trovate in calce e rilasciato dalla pagina Twitter ufficiale di Star Wars è quindi possibile dare un'ulteriore occhiata al film, di cui vengono mostrate anche nuove scene inedite. Insieme allo spot, inoltre, è approdato online anche il character poster cinese ufficiale di Kylo Ren, che mostra Adam Driver nei panni del personaggio in posa davanti a schiere di Cloni.



Gli ultimi Jedi riprenderà le fila della storia da dove si era interrotta sul finale de Il risveglio della Forza, con lo scoppio di una vera e propria guerra tra la Ribellione guidata dal Generale Leia (Carrie Fisher) e il Primo Ordine del Leader Supremo Snoke (Andy Serkis), mentre Rey (Daisy Ridley) intraprenderà la via Jedi su Ahch-To sotto la guida del Maestro Luke Skywalker (Mark Hamill).



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Lupita Nyong'o, Benicio Del Toro e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 dicembre.