Kylo Ren avrà una nuova arma di distruzione in Star Wars: Episodio IX?

Mentre le riprese dell’atteso ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars sono attualmente in corso, giungo dal web nuovi interessanti rumour sull’ultima arma che il Primo Ordine potrebbe avere a disposizione per sbaragliare una volta per tutte la Resistenza dalla galassia. Dopo la Morte Nera e la Base Starkiller cosa attenderà i fan?

Secondo Express la descrizione del leak vorrebbe Kylo Ren all’interno della sala del trono da cui ormai governa indisturbato il Primo Ordine mentre esamina un ologramma da un dispositivo che tiene in mano. Kylo sembra studiare durante la scena tre enormi armi di forma cilindrica, ciascuna con un proprio motore, durante la distruzione di un pianeta. Lo scarico del motore è colorato di rosso mentre lo scoppio alla base di ciascuna di queste tre grandi armi è blu e colpisce una superficie causando una distruzione astronomica. Parti dell’arma sembrano essere ancora in fase di costruzione, per cui non sarebbe ultimata.

C’è chi ha fatto notare come le armi in questione potrebbero essere i Devastatori di Mondi, apparsi in Star Wars: Dark Empire, miniserie a fumetti pubblicata da Dark Horse.

È opportuno e doveroso precisare che questo rappresenta al momento un semplice rumour, una voce di corridoio, anche per via del fatto che la fonte è non stata rivelata. Tuttavia, la scelta di dar vita ad un nuovo dispositivo di distruzione non dovrebbe sorprendere più del dovuto gli appassionati della saga fantascientifica creata da George Lucas. D’altronde, considerando la venerazione di Kylo Ren verso Darth Vader potrebbe anche presumersi che voglia superare di gran lunga la fama del nonno, dando vita all’arma in grado di minacciare definitivamente ogni bagliore di luce.

Nel cast di Star Wars: Episodio IX torneranno per l’occasione alcuni dei membri del cast originale, come Billy Dee Williams (Lando Calrissian), la compianta Carrie Fisher (Leia Organa), Mark Hamill (Luke Skywalker) ed Anthony Daniels (C-3PO). Oltre ai nomi dei nuovi protagonisti di questa trilogia, i nuovi ingressi riguardano Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Matt Smith e Dominic Monaghan.

La colonna sonora è curata ancora una volta dal premio Oscar John Williams. Diretto da J.J. Abrams, sceneggiato a quattro mani grazie alla penna di Chris Terrio ed Abrams stesso, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale cinematografiche a dicembre 2019.