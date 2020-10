Kylie Jenner, l'influencer invita a votare con uno scatto in bikini: è boom di iscrizioni

Anche se in passato è stata battuta da un uovo su Instagram per numero di like, Kylie Jenner resta un'influencer tra le più seguite, dall'alto dei suoi 197 milioni di follower. Se una sua foto in bikini non fa notizia, avendo abituato i suoi fan a pose provocanti, quello di una settimana fa rappresenta comunque uno scatto da record.

Nel post, infatti, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Kylie Jenner invitava i suoi follower a registrarsi per votare alle prossime elezioni presidenziali americane, in programma tra un mese. Il post è diventato virale, tanto che la piattaforma Vote.org ha registrato un aumento dell'80% del traffico complessivo, e addirittura del 1500% del traffico proveniente direttamente da Instagram.

La foto in questione ha dato risultati non immediati, ma per così dire diluiti nel corso della settimana: basti pensare, infatti, che il giorno dopo la pubblicazione sono stati appena 2900 gli utenti a indirizzarsi su Vote.org provenienti da Instagram, mentre la foto di Kylie Jenner in bikini ha ottenuto più di nove milioni e mezzo di like.

Non si tratta, in ogni caso, dell'unica celebrità che si è spesa per sollecitare le persone a votare: il cast di Hamilton (leggi qui la nostra recensione), per esempio, ha recentemente modificato i testi dei brani del musical per convincere gli elettori.