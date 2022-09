Kyle MacLachlan su David Lynch: 'Non ho bisogno di capire i suoi film, sono un'esperienza'

Nel corso di un'intervista concessa a The AV Club, Kyle MacLachlan ha riflettuto sull'impatto avuto da David Lynch agli inizi della sua carriera, specialmente nel suo esordio per il grande schermo avvenuto con l'adattamento cinematografico di Dune uscito nel 1984 e successivamente rivelatosi un enorme flop al box-office. Ecco cosa ha raccontato.

"I ruoli successivi a Dune... erano più nelle mie corde", ha detto MacLachlan, riferendosi ad altri suoi personaggi come il curioso studente universitario Jeffrey Beaumont in Velluto Blu e l'arguto agente speciale dell'FBI Dale Cooper in Twin Peaks. "Questo non significa che non fossi e non sia tuttora intrigato dall'idea di interpretare un personaggio che sia, sai, forse non necessariamente un personaggio Marvel, ma qualcuno che abbia un ruolo eroico. Ma forse non deve essere un semplice film d'azione".

L'intervistatore ha poi chiesto a MacLachlan in che modo la rappresentazione incendiaria della periferia di Velluto blu abbia influenzato i ruoli che avrebbe scelto in seguito: "Non credo che ne fossi così consapevole, ad essere sincero", ha risposto MacLachlan. "Ero appena uscito da scuola e stavo imparando a lavorare, e all'improvviso mi sono trovato a lavorare con uno dei più grandi registi surreali del mondo. Non pretendo di capire molto di quello che fa David, ma riconosco di essere il suo tramite attraverso questi mondi, e questa è una sfida - e mi sento anche abbastanza bene al riguardo".

Ha poi proseguito: "Ci sono ancora grandi quantità di dati [sulle sceneggiature di Lynch] che non capisco, e non ho bisogno di capire, onestamente. I suoi film sono davvero esperienziali e pongono molte domande, ma non ci sono molte risposte".

Considerando che MacLachlan ha continuato a lavorare regolarmente con Lynch per quasi quattro decenni, l'attore riesce ancora ad avere un ottimo rapporto con il regista: "Penso che sappia esattamente cosa sta facendo e cosa vuole creare, ma non credo di capire sempre il perché", ha aggiunto MacLachlan. "Ma spesso mi accorgo di essere piuttosto intuitivo e di seguire ciò di cui ha bisogno... E quando lavoriamo insieme ci capiamo al volo".

MacLachlan è tornato nei panni del Capitano per un cameo nello spin-off How I Met Your Father, disponibile su Disney+. Non è chiaro, invece, se apparirà in un ulteriore cameo in Dune Parte 2 di Denis Villeneuve.