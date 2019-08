Kyle Chandler in Good Morning Midnight, scritto, diretto e interpretato da George Clooney

Deadline riporta che il co-protagonista di Manchester by the Sea Kyle Chandler è entrato nel cast di Good Morning, Midnight, nuovo film Netflix scritto, diretto e interpretato da George Clooney.

Il film sarà un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo fantascientifico di Lily Brooks-Dalton, arrivato nelle librerie italiane con il titolo La Distanza Tra Le Stelle. Il titolo del progetto di Netflix non è ancora ufficiale e potrebbe differire da quello del romanzo.

Mark L. Smith, autore di The Revenant, si occuperà della sceneggiatura, mentre Clooney e Grant Heslov della Smokehouse Pictures produrranno il progetto insieme ad Anonymous Content e alla Syndicate Entertainment.

Il romanzo originale è stato eletto uno dei migliori romanzi fantascientifici del 2017 dal Chicago Review of Books: la storia racconta l'avventura di Augustine, uno scienziato di stanza in Antartide, e di Sully, un'astronauta a bordo dell'astronave Eether con la quale Augustine tenta di mettersi in contatto. Chandler interpreterà un astronauta americano di nome Mitchell nel film, un membro dell'equipaggio della Eether. Nel cast anche Felicity Jones, che presumibilmente interpreterà Sully.

Si tratta della seconda collaborazione di Chandler con Netflix, dato che l'attore aveva lavorato con la compagnia di streaming on demand come protagonista della serie tv Bloodline. E' invece la terza collaborazione con George Clooney, produttore di Argo e creatore, regista, sceneggiatore e interprete della recente serie tv di successo Catch 22. L'attore, visto recentemente in Godzllia: King of the Monsters, tornerà l'anno prossimo sul grande schermo nel sequel Godzilla vs Kong.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro incontro con George Clooney in occasione proprio dell'anteprima di Catch 22.