Kurt Russell vuole che Babbo Natale sia il suo ultimo ruolo, lo rivela Chris Columbus

Da Snake Plissken in 1997: Fuga da New York a Jack Burton in Grosso guaio a Chinatown, Kurt Russel ha regalato al mondo alcuni dei personaggio più iconici della soria del cinema muscolare (e non solo), ma a quanto pare sta già pensando al suo ultimo ruolo sul grande schermo.

Secondo quanto rivelato da Chris Columbus a Yahoo! per l'uscita di Qualcuno salvi il Natale 2, infatti, l'attore ha espresso il desiderio di ritirarsi come interprete di Babbo Natale: "Mi ha detto: 'Voglio camminare verso il tramonto e rendere questo il mio ultimo ruolo'. Vuole continuare a farlo. Nel profondo della sua anima, si dedica completamente a Babbo Natale. Ciò significa farsi crescere la barba per otto settimane e tutto il resto, lavorando alla sceneggiatura ogni sera prima di girare con me. È un impegno intenso. E lo prende molto sul serio."

Durante l'intervista, il regista ha anche parlato del profondo impegno di Russell dentro e fuori dal set: "Quando qualcuno interpreta Babbo Natale, la maggior parte delle volte non viene preso sul serio. Quando Kurt Russell interpreta Babbo Natale, scrive 170 pagine di storia e origine del personaggio. Stiamo parlando di un attore impegnato. Si dedica al ruolo in un modo che ti aspetteresti da De Niro con Jake LaMotta (in Toro Scatenato, ndr.). Quando vedi quel tipo di passione in un attore, mentre interpreta un ruolo che le persone non prendono seriamente, capisce di voler essere lì."

