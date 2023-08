Kurt Russell ha visto un UFO? 'Erano sei luci nel cielo'

L’avvistamento di Phoenix è uno dei fenomeni legati agli UFO più studiati e conosciuti di sempre, con migliaia di persone che, nella serata del 13 marzo 1997, hanno riferito di aver visto un oggetto volante non identificato sul cielo dell’Arizona. Anche il pilota di un aereo aveva riportato la cosa, e a sorpresa, si trattava di Kurt Russell.

Kurt Russell e Wyatt Russell interpreteranno lo stesso personaggio in Monarch: Legacy of Monsters e, tornando a parlare del protagonista di Fuga da New York, riportiamo l’avvenimento curioso che gli è capitato quasi trent’anni fa mentre stava sorvolando i cieli sopra Phoenix.

L’attore ha ricordato il fatto, spiegando che stava andando a Phoenix con Oliver Hudson per andare a trovare un amico e mentre pilotava il suo aereo si era trovato di fronte a qualcosa di inaspettato: “Stiamo per arrivare a Phoenix, vedo l’aereoporto Sky Harbor, e c’è questo gruppo di luci, sei luci, a forma di triangolo che si muovono proprio sopra l’aeroporto. E mentre sto comunicando con la torre di controllo chiedo se ci dovesse essere qualche attività particolare programmata. Mi rispondono di no e mi chiedono cosa veda. Allora rispondo di vedere sei luci che facevano parte di un oggetto che non riuscivo a identificare e che volava".

L’attore ha quindi ricordato di non aver più pensato all’evento fino a quando, due anni dopo, non ha visto uno speciale televisivo sull’avvistamento di massa.

Quindi ha spiegato: “Ho pensato subito che quella fosse la sera in cui io e Ollie eravamo atterrati a Phoenix, lo ricordavo. E ce l’avevo sul mio diario di bordo. Non ho mai parlato della segnalazione dell’UFO, ma il mio volo era stato registrato. Nello show si parlava di ventimila persone che lo avevano segnalato e di un pilota tra essi. E quel pilota ero io”.

L’avvistamento di Phoenix è stato spiegato dalle autorità con il lancio di razzi durante un’esercitazione militare. Kurt Russell potrà comunque fare il pieno di mostri nella nuova serie Monarch: Legacy of Monsters, di cui vi lasciamo le prime immagini ufficiali.