Kurt Russell non dice no a un sequel di Grosso Guaio a Chinatown: 'Mai dire mai!'

Nell'oramai lontano 2015 si parlava del remake di Grosso Guaio a Chinatown con The Rock. L'idea è chiaramente non andata in porto. Ma ora, a quasi nove anni di distanza, torna di nuovo in ballo il film. Questa volta in termini di "sequel". A parlare è Kurt Russel, attore che interpretava Jack Burton.

In una recente intervista per Comicbook, Kurt Russell ha mostrato il suo interesse per un eventuale sequel: "Mai dire mai. Se qualcuno scrivesse una grande sceneggiatura, migliore della prima, con qualcosa di nuovo da dire, non so". Per quanto riguarda il modo di convincere Carpenter a dirigere, l'attore ha scherzato: "Potremmo prendere John Carpenter a schiaffi e dirgli: 'Dai, John, andiamo a fare questo'".

Insomma, l'attore sembra entusiasta di poter tornare nei panni di Jack Burton. Però sembra che includa già mentalmente la figura di Carpenter, il regista del film. Nella stessa intervista, ad ogni modo, Russell ha parlato anche della serie in cui compare negli ultimi tempi: Monarch: Legacy of Monsters. Sareste contenti del ritorno di Kurt Russell nei panni di Jack Burton? Come sempre, lasciateci un commento per farcelo sapere! Per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione di Grosso Guaio a Chinatown, il cult di John Carpenter.