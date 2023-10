Kurt Russell sarà Jor-El in Superman: Legacy? Il rumor che fa sognare i fan!

Superman: Legacy ha già i suoi due protagonisti, ma tanti aspetti del film restano ancora avvolti nel mistero: dalla trama ai volti di personaggi come Lex Luthor e Jor-El, sono davvero molti i dettagli che aspettiamo ci vengano svelati. Sul padre del nostro Clark Kent, però, qualcosa di grosso potrebbe essere appena trapelato.

Mentre si parla di un possibile rinvio per Superman: Legacy, una nota pagina Reddit ha infatti parlato di alcune concept-art che avrebbero utilizzato Kurt Russell come modello per Jor-El: un dettaglio che potrebbe voler non dire nulla, ma che potrebbe anche significare l'arrivo nel DCU di un vero e proprio pezzo da 90.

"È disegnato davvero alto, intento DAVVERO alto. Il suo costume è una specie di mix tra armatura e tessuto, con le parti in tessuto celesti e quelle di armatura bianco metalizzato. Ha un logo blu della Casa di El sul petto, come una specie di LED. Ma ecco la parte divertente: prendetela con le pinze, perché un sacco di concept-art usano i volti degli attori sui disegni, ma ne ho viste alcune con il volto di Kurt Russell" è quanto è stato riportato.

Russell, d'altronde, ha già lavorato con James Gunn in occasione di Guardiani della Galassia vol.2: cosa ne dite? Sarebbe una buona scelta per il ruolo del padre di Clark? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate una nostra analisi del casting di Superman e Lois.