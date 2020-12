Kurt Russell: 'É ridicolo dire che la recitazione sia un'arte'

Kurt Russell che questa sera torna in tv con Breakdown - La Trappola, ha un punto di vista molto particolare sul proprio lavoro. A differenza di molti altri attori che si ritengono dei veri e propri artisti, Russell pensa che la recitazione sia qualcosa di molto semplice, che non richieda alcun talento innato.

"Per me è ridicolo dire che la recitazione sia un'arte. Se è un'arte, allora è una forma molto bassa. Non devi essere di certo particolarmente dotato per leggere un copione, ripeterlo e dire qualche battuta".

Secondo Kurt Russell infatti, l'attore ha il solo compito di avere una buona memoria, ma non è di certo necessario essere particolarmente dotati: "Per quanto mi riguarda, tutto ciò che devo fare è conoscere le mie battute. Questo è il 90% del mio lavoro. In molti mi criticano per queste mie idee. Forse il motivo per cui lo faccio è che non ho mai avuto la possibilità di sviluppare un vero desiderio per la recitazione. Recitavo da quando avevo nove anni, quindi mi è sembrata una cosa naturale da fare. Chiunque trovi difficile recitare non dovrebbe farlo insomma".

Ricordiamo che Kurt Russell ha iniziato a recitare giovanissimo e all'età di 10 anni ha firmato un contratto con la Disney che lo ha portato ad interpretare numerosi film per ragazzi, diventando uno dei volti di punta dell'azienda di Topolino. Ora per lui sembra prossimo l'addio al cinema. La sua interpretazione di Santa Claus in Qualcuno salvi il Natale 2 potrebbe essere il suo ultimo ruolo.