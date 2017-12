Kurt Russel sarà Babbo Natale in una nuova produzione Netflix!

interpreterà il ruolo diin una nuova produzione Netflix . L'ultimo ruolo in cui l'abbiamo visto è il villain in Guardiani della Galassia Vol.2, dove era Ego, il Pianeta Vivente.

L'attore statunitense Kurt Russell porterà le famiglie in un viaggio natalizio indossando i panni di Babbo Natale, con la sua famosa barba bianca, il suo vestito rosso e il volto tenero del nonnino che tutti amano. E lo farà per una nuova produzione Netflix che, da come riporta The Hollywood Reporter, sarà realizzata nel 2018.

Il film non ha ancora un titolo ma sappiamo che con Russell reciteranno i giovani attori Darby Camp e Judah Lewis. La storia narrata nella pellicola a tema natalizio sarà concentrata su questi due ragazzini che pianificano di acchiappare Babbo Natale per provarne l'esistenza. Tuttavia, nel tentativo, gli procureranno una commozione cerebrale che porterà ad una vera e propria crisi quando la famosa slitta si schianterà sulla città di Chicago: sarà una corsa contro il tempo per riportare il Natale sui giusti binari e fare le consegne in tempo!

Chris Columbus, famoso per il franchise di "Mamma ho perso l'aereo", sarà alla regia. La produzione inizierà a gennaio e il film uscirà verso dicembre del prossimo anno.

Recentemente Kurt Russell è stato parte del successo targato Marvel Studios, Guardiani della Galassia Vol.2, che ha incassato 836 milioni di dollari nel mondo.

Curiosi di vedere una pellicola natalizia con Russell? Ditecelo nei commenti!