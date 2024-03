Kung fu panda 4 vs Dune 2: chi ha vinto la sfida al box office questo weekend?

La sfida tra Kung Fu Panda 4 e Dune: Parte 2 ha animato il box office di questo nuovo week-end di marzo nelle sale del Nord-America, con i due sequel che hanno combattuto testa a testa per il primo posto.

A spuntarla alla fine è stato Kung fu panda 4, che ha superato l'acclamato Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve conquistando il primo posto nel suo week-end d'esordio contro il secondo week-end di programmazione del kolossal fantascientifico di Warner Bros tratto dal romanzo di Frank Herbert: nello specifico, il film d'animazione Universal ha incassato 19,4 milioni di dollari durante il giorno di apertura (il miglior risultato della saga dai tempi del film originale, che esordì con 20 milioni di dollari nel suo primo giorno) e chiuderà il primo weekend in testa con 55 milioni di dollari (ancora una volta, la miglior apertura della saga dal primo capitolo, che debuttò con 60 milioni, seguito dai 47 milioni del sequel del 2010 e dai 41 milioni del terzo episodio del 2016).

Dune: Parte 2 scende dunque al secondo posto, con 12,3 milioni di dollari incassati venerdì e un calo del -50% previsto per l'intero fine settimana rispetto al week-end d'apertura, un risultato di tutto rispetto che conferma la grande popolarità del film, e dovrebbe incassare un totale di altri 40-44 milioni entro domenica. Chiude il podio un altro esordio, l'horror Imaginary di Blumhouse, che dopo aver incassato 3,6 milioni di dollari nel giorno d'apertura dovrebbe salire a 10-15 milioni di dollari in tre giorni, ottimo risultato visto il budget di 12 milioni.

In Italia, invece, dove Kung Fu Panda 4 non è un fattore (il film da noi uscirà il 21 marzo), Dune 2 continua il suo dominio incontrastato e supererà i 6 milioni di di euro nel corso di oggi domenica 10: seguono al secondo e al terzo posto Un altro ferragosto e La zona d'interesse, con la top five chiusa da Bob Marley e La sala professori.

