Kung Fu Panda 4 venderà quanto Dune 2? Previsioni al box-office

Quasi alla vigilia dell’uscita nelle sale dell’ultima avventura di Po, i pronostici sulle vendite al box office di Kung Fu Panda 4 potrebbero superare i 40 milioni di dollari questo fine settimana. Nonostante abbia ottenuto minore Hype rispetto a Dune 2 che è già campione di incassi, il film prodotto da Universal potrebbe sorprendere tutti.

Dune 2 ha appena superato la soglia di 100 milioni di dollari di incassi, mentre Kung Fu Panda 4 uscirà nelle sale il 21 marzo: sarà difficile quindi scalare la vetta raggiunta dal film di Villeneuve in così poco tempo. Il franchise della Dreamworks, però, ha riscosso grande successo nelle sue versioni precedenti, arrivando ad incassare 600 milioni a livello mondiale. Ma ciò che più eleva le prospettive di Kung Fu Panda 4 sono 2 fattori.

il primo è che i film d’animazione rappresentano una parte sostanziale del mercato per le famiglie: i semplici accompagnatori fanno vendere di fatto più biglietti. Il secondo è che fino a questo momento c’è stato un vero e proprio vuoto nelle sale dal punto di vista dell’animazione: vuoto che verrà colmato dall’uscita di Kung Fu Panda 4 e in più non avrà concorrenza almeno fino a maggio, quando Sony rilascerà Garfield Il Film.

Tutto questo sarà sufficiente per riuscire a battere l’attesissimo secondo capitolo dell’epopea sci-fi di Villeneuve? Non possiamo far altro che attendere il verdetto dei box office delle prossime settimane. Intanto, non perdetevi il trailer di Kung Fu Panda 4.