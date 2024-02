Kung Fu Panda 4, il nuovo trailer porta il protagonista Po...su Arrakis?

Dopo il primo trailer ufficiale di Kung Fu Panda 4 arrivano altre novità dal mondo di Po: un altro trailer dell'atteso sequel intreccia le sorti del panda più famoso del mondo con quelle di un altro film in uscita che sta già dominando lo scenario.

Nel trailer di Kung Fu Panda 4 vediamo Po che indossa dei panni molto simili a quelli di Paul Atreides, il protagonista di Dune e Dune-Parte 2 interpretato da Timothée Chalamet, in mezzo a un deserto che ricorda molto quello di Arrakis. Un rimando simpatico alla seconda parte del film di Denis Villeneuve basato sulla saga di Frank Herbert, in uscita il 28 febbraio in Italia. Sapete invece quando uscirà Kung Fu Panda 4? Ma soprattutto: sapete già di cosa parlerà il quarto capitolo di uno dei film d'animazione più amati di sempre?

In Kung Fu Panda 4, Po si troverà in una situazione difficile: è destinato a diventare il capo spirituale della Valle della Pace. Ma questo passaggio comporta una serie di problemi: innanzitutto il nostro panda guerriero dovrà trovare il suo successero e addestrarlo. Nel suo viaggio incontrerà una serie di ostacoli, tra cui la maga Camaleonte, una creatura mutaforme capace di far tornare in vita anche i villain del passato. Ma ci saranno anche nuovi personaggi pronti ad aiutare Po: tra questi Zhen, una volpe scaltra e brillante. Nel cast di Kung Fu Panda 4 Jack Black, Awkwafina, Viola Davis nel ruolo del Camaleonte, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ke Huy Quan e Ian McShane.