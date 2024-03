Kung Fu Panda 4 supera Dune: Parte 2 al box office: gli incassi dei cinema italiani

Mentre Ghostbusters: Minaccia Glaciale è partito così così al box office nord-americano, concentriamoci sulle sale cinematografiche italiane e andiamo a controllare come sono andati gli incassi nella giornata di venerdì 22 marzo.

Con un nuovo week-end appena iniziato, la sfida tra Kung Fu Panda 4 e Dune 2 continua a tenere banco e a trainare gli incassi del box office italiano: al secondo giorno di programmazione, il film d'animazione della Universal Pictures ha fatto man bassa nella giornata di ieri venerdì 22 marzo, incassando la bellezza di 549mila euro, con una media di 1093 e un totale che arriva a 1,3 milioni. Un risultato a dir poco importante, che potrebbe spingere Kung Fu Panda 4 a superare Kung Fu Panda 3, che in totale nella sua run italiana incassò 8,3 milioni.

In seconda posizione ritroviamo Dune – Parte 2, che ieri ha incassato altri 96mila euro ed è salito ad un totale di 8,7 milioni di euro: l'obiettivo per il film di Denis Villeneuve è quello dei 10 milioni, ma gli incassi di sabato 23 e domenica 24 marzo saranno fondamentali per capire come proseguirà la sua run nelle sale in vista del prossimo week-end, in cui ci saranno le festività di Pasqua.

Al terzo posto ancora Race for Glory – Audi vs Lancia, che con altri 60mila euro è salito ad un totale di 834mila euro, davanti a May December (quarto, con 46mila euro e un totale di 90mila) e La zona d'interesse (quinto con 89mila euro e un totale vicino ai 4 milioni).

Su Titanic - 4K Remastered (Bd 4K Bd Hd Bd Extra) è uno dei più venduti di oggi.