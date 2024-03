Kung Fu Panda 4 scalza definitivamente Dune Parte 2: il box office italiano ha un nuovo re

Mentre negli Stati Uniti Dune 2 è diventato il maggior successo di sempre per Timothée Chalamet, consolidando il suo status di nuova star, in Italia il kolossal Warner Bros ha ceduto definitivamente la prima posizione alla new entry Kung Fu Panda 4.

Sabato 23 marzo, infatti, gli incassi del box office italiano hanno conferma i risultati di venerdì, con Kung Fu Panda 4 che ha cementato la prima posizione davanti a Dune: Parte 2 e Race for Glory: Audi vs Lancia, rispettivamente sedutisi al secondo e al terzo gradino del podio: il film animato ha incassato la bellezza di 1,3 milioni di euro sabato, grazie a 174.715 spettatori, portandosi così ad un totale di 2,6 milioni di euro, mentre Dune: Parte 2 ha rallentato con 198mila euro e un totale arrivato alle soglie dei 9 milioni (8,9 milioni), mentre Race for Glory: Audi vs Lancia con altri 119mila euro si sta preparando a superare il milione con un totale di 953mila euro.

Non cambia neppure la top five, dato che al quarto posto troviamo un'altra nuova uscita della settimana, ovvero May December, il film di Todd Haynes con protagoniste Julianne Moore e Natalie Portman che con altri 118mila euro è salito ad un totale di 207mila euro, e La zona d’interesse, che grazie ad altri 115mila euro è salito ad un totale di 4,048 milioni.

