Kung Fu Panda 4, nuovo grande record al box office: tutti i numeri

Difficile ignorare quanto di buono sta facendo l'ultimo episodio della saga di Kung Fu Panda. Il film ha totalizzato un ricavo complessivo di 35.25 milioni di dollari a livello globale nell'ultimo weekend.

Numeri davvero niente male, che vanno ad addizionarsi a quanto di buono fatto nelle scorse settimane, e portano il totale degli incassi di Kung Fu Panda 4 alla cifra incredibile di 410.4 milioni di dollari. Anche in Italia la pellicola sta facendo decisamente bene: è notizia di pochi giorni fa che Kung Fu Panda ha superato Dune 2 in quanto a incassi. Con un budget per la produzione di 85 milioni di dollari ed un costo totale di produzione di 225 milioni, è chiaro che d'ora in poi sarà tutto di guadagnato per la produzione e in generale per DreamWorks.

Si stima che Kung Fu Panda 4 potrà raggiungere e superare la soglia del mezzo miliardo globale prima che venga ritirato dalle sale. Un numero di tutto rispetto se si considera che l'ultimo film della serie uscì 8 anni fa e che lo stesso Jack Black considerava il franchise concluso.

Quindi, numeri alla mano e visto l'enorme successo di critica e pubblico, è bene immaginare che la storia di Po avrà un seguito. Si parla addirittura di una nuova trilogia in arrivo, basata sulle avventure del panda più simpatico del cinema, quindi è bene aspettarsi che Kung Fu Panda 5 si farà. Tra gli attori che hanno prestato la loro voce nella versione originale, troviamo un cast eccezionale composto da star del cinema come Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston e Ke Huy Quan.

Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su