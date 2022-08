Kung Fu Panda 4 si farà: annunciata l'uscita del nuovo capitolo della saga d'animazione

Preparatevi al ritorno sul grande schermo dell'adorabile Po: Univeral Pictures e DreamWorks Animation hanno annunciato ufficialmente l'arrivo di Kung Fu Panda 4.

Se ne parlava da tempo, ma ora è ufficiale: Kung Fu Panda 4 si farà.

La popolare saga d'animazione targata DreamWorks Animation e Universal Pictures continua il suo corso con un quarto capitolo cinematografico, il cui arrivo nelle sale è stato programmato per l'8 marzo 2024.

Il film continuerà a seguire le avventure di Po nell'antica Cina, il panda mangione doppiato da Jack lack, il cui amore per il kung fu è eguagliato solo dal suo insaziabile appetito.

Al momento non è ancora stato deciso chi sarà al timone della pellicola, ma sembra che gli studios abbiano fiducia nel progetto, dato che hanno già voluto riservarsi il posto in sala.

Il primo film del franchise di Kung Fu Panda arrivò nel 2008 al cinema, e ricevette anche un Premio Oscar per il Miglior Film d'Animazione. In totale, la saga composta da tre film ha portato a casa 1.8 miliardi di dollari, ed è una delle più apprezzate e rinomate tra quelle targate DreamWorks, avendo generato anche un buon numero di prodotti correlati come videogame e spin-off televisivi, fra cui troviamo anche la serie di Nickelodeon Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness e Kung Fu Panda: The Dragon Knight con Jack Black, James Hong e Rita Ora.