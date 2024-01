Kung Fu Panda 4, ecco quanto durerà il nuovo film della saga

Manca sempre meno all'uscita di Kung Fu Panda 4: con l'avvicinarsi della data d'esordio nelle sale, il 7 marzo, arrivano nuovi dettagli sul quarto capitolo di uno dei franchise d'animazione più amati. Dopo l'uscita del trailer ufficialepieno di scene d'azione e momenti comici esilaranti, adesso sappiamo quanto durerà Kung Fu Panda 4.

La durata del film sarà di un'ora e trentaquattro minuti: un dettaglio emerso dalla piattaforma di vendita dei biglietti, che rende Kung Fu Panda 4 il secondo film più lungo del franchise con protagonista il simpatico panda Po. A batterlo per un solo minuto è il suo immediato predecessore, Kung Fu Panda 3. Sebbene possa sembrare una durata troppo modesta per un film che i fan attendono da otto anni, non bisogna dimenticare che i bambini continuano ad essere il target principale del franchise, il quale deve tenere in conto della loro soglia dell'attenzione. Ma in sala ci saranno tutti, dagli adolescenti e gli adulti cresciuti con i primi capitoli della saga ai bambini più piccoli.

Durante questo lungo periodo d'attesa Po è comparso in tre serie spin-off: Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness, Kung Fu Panda: The Paws of Destiny e Kung Fu Panda: The Dragon Knight, per un totale di 146 episodi. Kung Fu Panda 4 sarà incentrato sulla nuova missione di Po, che da Guerriero Dragon diventerà il leader spirituale della Valle della Pace: uno dei suoi compiti è quello di trovare un degno successore, ma dovrà scontrarsi con alcuni temibili nemici, tra cui il Camaleonte interpretato da Viola Davis.