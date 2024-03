Kung Fu Panda 4 sarà una chiusura del cerchio per la saga: parla il regista

Il leggendario Guerriero Dragone Po è pronto a tornare per una nuova incredibile avventura in Kung Fu Panda 4, in distribuzione nelle sale italiane dal prossimo 21 marzo. Una nuova sfida per il panda più amato del grande schermo e una sorta di chiusura di un cerchio per la narrazione della saga, secondo il regista Mike Mitchell.

"Quando stavo producendo il terzo film ci dicevamo 'Wow, stiamo davvero concludendo!', e quindi per questo, probabilmente, il motivo per cui ci è voluto così tanto per arrivare sul grande schermo è che non abbiamo iniziato finché non eravamo sicuri di avere la storia giusta. Si tratta di trovare la storia perfetta. Non vogliamo soltanto raccontarne un'altra. Dev'essere qualcosa che faccia evolvere Po e Po deve imparare qualcosa, deve davvero avanzare al livello successivo" ha spiegato il co-regista del film insieme a Stephanie Ma Stine.

Anche il terzo capitolo di Kung Fu Panda è stato un traguardo importante per il protagonista:"Se vi ricordate nel film precedente era già arrivato in cima. Ce l'ha fatta. È il Guerriero Dragone. È quello che voleva, chi avrebbe immaginato nella prima parte che potesse raggiungere tutto questo? Come ti sentiresti? E all'interno di tutto questo abbiamo trovato alcuni temi davvero grandi, alcuni temi davvero pesanti che pensavamo fossero importanti per questo periodo".

Per il regista era fondamentale anche il ritorno di Ian McShane nel ruolo di Tai Lung, insieme all'ingresso di Viola Davis in Kung Fu Panda 4:"Non c'era alcun piano alternativo, ci siamo concentrati sul suo ritorno. E devo dire che una delle cose per cui penso che questo franchise superi la prova del tempo è Jack Black come Kung Fu Panda ma lo sono anche i villain. Penso che sia il miglior franchise al mondo basato sui cattivi e che abbia creato i migliori cattivi di tutti i tempi. Il mio preferito è Tai Lung. [...] E sono anche un grande fan di Ian McShane, è fantastico lavorare con lui".

