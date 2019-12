Kumail Nanjiani mostra su Instagram la sua trasformazione in vista de Gli Eterni

Recitare in un film del Marvel Cinematic Universe non è uno scherzo, soprattutto dal punto di vista dell'aspetto fisico: costumi e scene d'azione richiedono una forma fisica pressoché perfetta (a meno che non si tratti del Thor di Endgame, naturalmente), e così anche gli attori de Gli Eterni hanno voluto prepararsi.

Kumail Nanjiani, in particolare, ha mostrato con fierezza su Instagram il risultato degli sforzi compiuti giorno dopo giorno seguendo un severo regime di allenamento e alimentazione, pur ammettendo che mai avrebbe pensato di arrivare a sfoggiare gli addominali sui social.

"Non avrei mai pensato di diventare una di quelle persone che postano foto senza maglietta, ma ho lavorato durissimo per tanto tempo, e quindi eccoci qui. Puoi morire da eroe o vivere abbastanza a lungo da diventare il cattivo. Ho saputo un anno fa che avrei fatto parte de Gli Eterni e allora decisi di migliorare il mio fisico. Non sarei mai stato capace di farlo senza l'aiuto dei migliori allenatori e nutrizionisti del più grande studio al mondo" scrive Nanjiani su Instagram, mentre nei commenti alla foto arrivano immediatamente i complimenti di colleghi come Dave Bautista e Richard Madden.

L'intero cast de Gli Eterni è intanto apparso in una foto natalizia postata sui social; Kevin Feige, invece, ha recentemente parlato della possibilità di vedere Thanos ne Gli Eterni.