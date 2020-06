Kumail Nanjiani, Gli Eterni: dietro al suo nuovo fisico si nasconde una storia bizzarra

Kumail Nanjiani farà parte del cast del film Gli Eterni, facente parte del Marvel Cinematic Universe. L'attore pakistano di recente ha condiviso una storia particolare sulla sua trasformazione fisica necessaria per partecipare al film, spiegando la difficoltà di mantenere quella forma fisica, confessando di non avere mai avuto rimpianti.

Secondo quanto raccontato da Kumail Nanjiani, questa è stata la prima volta che ha ricevuto un completo supporto dai suoi genitori:"Questa è stata l'unica volta che hanno detto a voce di essere orgogliosi di me. L'unica volta! Mio padre ha dei calzini con disegnato il mio corpo senza camicia. Avevo le zie che mi scrivevano cose come 'siamo orgogliose di te! Hai lavorato così duramente!".



La star de Gli Eterni ammette che ne sia valsa la pena, nonostante i sacrifici:"La cosa difficile è che non è come un videogioco in cui hai appena salvato ed è fatta; è ogni giorno. Devi continuare a farlo! Cosa mi sono preso?".

Ne Gli Eterni, Kumail Nanjiani interpreta il personaggio di Kingo. Si tratta del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, con il primo sguardo al personaggio che risale alla D23 Expo nel 2019.

Gli Eterni del Marvel Cinematic Universe presenta un nuovo team di supereroi all'interno del Marvel Cinematic Universe, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. In seguito agli eventi di Endgame sono costretti ad uscire allo scoperto.

Su Everyeye potete scoprire tutti i cinecomic in uscita nel 2021 da Gli Eterni a The Batman. Qualche giorno fa Kit Harington ha annunciato che il film è finito e che non ha idea di quello che accadrà ora, in conseguenza della pandemia di Coronavirus.