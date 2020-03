Kumail Nanjiani dice che la diagnosi di Tom Hanks ha cambiato la percezione del Covid-19

Dopo l'Italia e più in generale l'Europa, anche gli Stati Uniti d'America stanno affrontando l'emergenza pandemica del Coronaviurs, realtà complessa e spaventosa tanto per i medici in prima linea e gli operatori di settore, quanto per le persone comuni e persino star, che lottano tutti i giorni contro la paura.

Tra le celebrità più spaventata dalla Pandemia c'è Kumail Nanjiani, che ha rivelato di avere la sua compagna purtroppo immunodepressa e per questo esposta maggiormente al contagio in forma grave. Parlando recentemente proprio dell'emergenza sanitaria, dunque, la star ha avuto modo di sottolineare come a suo avviso la diagnosi di positività di Tom Hanks e della moglie Rita Wilson (le due celebrità americane infettate per prime) abbia in qualche modo cambiato la percezione degli stati uniti circa la pericolosità del virus.



Lui e la sua compagna Emily V. Gordon ne hanno parlato nel podcast Staying In. La ragazza soffre della Malattia di Still, che è un disturbo autoinfiammatorio che la rende immuodepressa e di cui la coppia ha anche parlato nel bel The Big Sick. Ad ogni modo, riportando in vista il problema durante questa pandemia, Nanjiani ha dichiarato su Tom Hanks:



"Circa tre settimane fa, Emily era a casa di un amico e stavamo ancora seguendo questa cosa del Coronavirus con meno attenzione. Sentivamo che colpiva soprattutto gli anziani e cose del genere. Giusto quel tipo di cosa di cui essere informati. Bene, questo era 3 o 4 settimane fa. Direi che nella coscienza americana questo virus si sviluppa in due periodi: il prima e il dopo della diagnosi di positività di Tom Hanks e Rita Wilson".



In effetti ha una suo perché, dato che il giorno dopo l'annuncio della coppia i governi locali americani hanno iniziato a prendere atto di una pandemia ben più seria di quanto fin lì creduto. Questo succedeva l'11 marzo.