Kumail Nanjiani assicura che 'Gli Eterni sarà il film più fantascientifico della Marvel'

Nel corso di una recente intervista, Kumail Nanjiani ha svelato qualche dettaglio in più circa il prossimo film Marvel che lo vedrà incluso nel cast. Stiamo ovviamente parlando de Gli Eterni, l'attesa pellicola che dovrebbe costituire un deciso passo avanti verso la configurazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, l'attore - celebre per il suo ruolo nella sit-com Silicon Valley e candidato all'Oscar per la sceneggiatura di The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no - che interpreterà il ruolo del guerriero immortale Kingo nel nuovo film Marvel, ha dichiarato che i fan della serie di Jack Kirby saranno più che soddisfatti dal film: "E' un racconto davvero molto epico. Così come è anche una storia prettamente fantascientifica. E' vero che è un film di supereroi, ma in un certo senso si tratta del film più fantascientifico della Marvel, così come sarà anche il più epico. E la sua storia copre migliaia di anni. Quindi certamente non è come gli altri film Marvel".

Nanjiani ha poi ammesso di essere un grande fan dei film dei Marvel Studios, esprimendo quindi la sua eccitazione per aver avuto l'opportunità di lavorare con una regista come Chloe Zhao e con un cast così stellare: "Amo i film sui supereroi, ma a parte questo, è esattamente il tipo di film che adoro. Se qualcuno dicesse, 'Ok, che tipo di film vuoi guardare? Che ingredienti dovrebbe avere?', risponderei con tutte le cose di questo film. La sua storia comprende migliaia e migliaia di anni ed è così grande ed epica. E non intendo dire epica nel senso in cui lo si utilizza su internet, intendo epica alla vecchia maniera... non assomiglia a nessun altro film Marvel. Ero sul set durante le riprese e la regista mi ha mostrato solo un'immagine di noi nella scena e io ho reagito tipo, 'Guardaci lì tutti insieme!', sembravamo tutti molto diversi. Siamo io e un tizio enorme della Corea [Ma Dong-seok] e Salma Hayek e Angelina Jolie e Gemma Chan e Lauren Ridloff. Di solito non si trova gente simile nella stessa stanza, con quegli incredibili costumi".

Su queste pagine potete visualizzare alcune foto scattate dal set, tra cui quelle che vedono riuniti Richard Madden e Kit Harington, colleghi già all'epoca di Game of Thrones.

I dettagli della trama ufficiale del film, rivelati all'inizio di questo mese, comunicano che i Marvel Studios con Gli Eterni presenteranno un nuovo entusiasmante team di supereroi nell'universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire dall'ombra per confrontarsi con il più antico nemico del genere umano, I Devianti, una razza aliena che rappresenta il lato oscuro degli Eterni.

L'eccezionale cast comprende Richard Madden nei panni dell'onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni di Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry nei panni dell'inventore Phastos, Salma Hayak nel ruolo del saggio e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nel ruolo di Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nel ruolo di Druig e Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena. Kit Harrington è stato scelto come Dane Whitman, alias Black Knight.

Diretto da Chloe Zhao, regista dell'acclamato The Rider, e prodotto da Kevin Feige, Gli Eterni arriverà nei cinema degli Stati Uniti il ​​6 novembre 2020.